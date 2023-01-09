Antik Mısır mezarlarında 'türünün ilk örneği' bulgular

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:29

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:29

Antik Mısır'ın Yeni Krallık Dönemi'ndeki iki soyluya ait 4 bin yıllık mezarlarda 9 timsah kafatası bulundu. Uzmanlar keşfin "türünün ilk örneği" olduğunu söyledi.

Teb Nekropolü'ndeki kafataslarının mumyalanmadığı, korunması için herhangi bir işlem yapılmadığı ve sadece beze sarıldığı görüldü.

NİL NEHRİ'NDE YAŞAYAN TİMSAH TÜRÜ

Yapılan analiz, hayvanların Nil Nehri'nde yaşayan timsah türü Crocodylus niloticus olduğunu ortaya koydu. Antik Mısır'da timsahlar kutsal kabul ediliyordu. Timsah kafatasının konduğu mezarlardaki kişilerin, Antik Mısır tanrılarından timsah yüzlü Sobek tarafından korunacağı düşünülüyordu.

Independent Türkçe'de yer alan keşif, mezarları 2013'ten beri kazan Varşova Üniversitesi ekibi timsah kafalarının hayatını kaybeden kişilerin "öbür dünyaya yaptığı yolculuğa yardım etmesi için" konduğundan şüphe duyduklarını ortaya çıkarttı.

Arkeoloji ekibinin lideri Patryk Chudzik, "Bu sıradışı bir keşif. Mısır araştırma tarihinde türünün ilk örneği" diye konuştu.

Chudzik, tapınaklarda şimdiye kadar mumyalanmış timsahlar bulunduğunu ancak mezarlarda bu tür bir keşif yapılmadığını ifade etti:

Çalıştığımız mezarlarda timsahların bütün bedeni değil sadece kafası gömülmüştü.

Chudzik, kalıntıların Antik Mısır'da kutsal kabul edilen hayvanların gömüldüğü yeraltı mezarlarında bulunmadığının da altını çizdi.