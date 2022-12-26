Bilim insanları, ahtapot gibi renk değiştiren makine tasarladı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:13

Kimyasal belirtilere yanıt olarak ortaya çıkan ışınım, yırtıcılardan kaçmak için renk değiştiren kafadanbacaklılarda olduğu gibi doğada birçok yerde görülüyor.

Yakın zamanda Science Robotics dergisinde yayımlanan bir araştırmada Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden bilim insanları, kimyasallara yanıt veren bu ışınım türünü, bir DNA nano makinesine dahil etmeye çalıştı.

ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLİYOR VE UYARLANABİLİR IŞINIM RENKLERİ SERGİLİYOR

Bilim insanlarının yarattığı DNA nano makinesi, hücre içindeki asitlik değişimine yanıt olarak ışınım üretebiliyor. Laboratuvar ortamında yürütülen testlerde nano ölçeklerdeki cihaz, hücre zarından malzemelerin emilmesini ve dışa atılmasını tespit edip ölçebiliyor.

Makalede cihazın, pH değişimlerine yanıt olarak kendi başına şekil değiştirebildiği ve sonrasında uyarlanabilir ışınım renkleri sergileyebildiği belirtildi. Araştırmaya göre yeni tasarım, canlı sistemlerinin ve bunların etkileşimlerinin incelenmesinde robotların nasıl kullanılabileceği konusunda ipuçları sunuyor.