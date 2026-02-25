Cumhuriyet Gazetesi Logo
App Store'daki uygulamalar için yeni yaş doğrulama araçları yolda

App Store'daki uygulamalar için yeni yaş doğrulama araçları yolda

25.02.2026 18:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
App Store'daki uygulamalar için yeni yaş doğrulama araçları yolda

Dünya çapında başlayan yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına Apple da mobil uygulama mağazası App Store için çalışmalar yapmaya başladı.

Dünya çapında çocukların internet ve çeşitli uygulamaları kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler ışığında teknoloji şirketleri de kendi önlemlerini alıyor. Apple'dan yapılan yeni açıklamaya göre App Store için yeni yaş doğrulama araçları sunulacak. Bu sayede uygulama mağazasında yeni bir düzen olacak. 

Apple bu yeni yaş doğrulama araçlarını birkaç ülkede kullanıma açmayı planlıyor. Bu ülkeler arasında Avustralya, Brezilya ve Singapur var. Bunların dışında ABD'de çocuklara yönelik düzenlemeler yapan eyaletlerde de bu doğrulama araçları sunulacak. 

Image

Apple'ın yeni yaş doğrulama aracı ise hükümetlerin 18 yaşın altındakiler için yasakladığı uygulamalara engellemeler getirmeyi içerecek. Geliştiriciler bu bağlamda bölgesel olarak uygulamaları düzenleyebilecek. Bazı uygulamalar özelinde kullanıcılardan yaş doğrulaması yapması ya da ebeveyn onayı istenecek. 

Türkiye'de de bildiğiniz üzere çocukların dijital ortamdaki güvenliğini düzenleyen bir tasarı var. App Store'daki bu düzenleme Türkiye özelinde de işleyecek, yasanın içeriğine göre düzenleme yapılabilecek.

İlgili Konular: #apple #App Store #Uygulama mağazası

İlgili Haberler

Uzayda yaşamın anahtarı olabilir: Karanlıkta fotosentez yapan mikroplar bulundu!
Uzayda yaşamın anahtarı olabilir: Karanlıkta fotosentez yapan mikroplar bulundu! ABD’deki Carlsbad Mağaraları’nın zifiri karanlık derinliklerinde, güneş ışığı olmadan fotosentez yapabilen mikroorganizmalar keşfedildi. Bilim dünyasında heyecan yaratan bu bulgu, evrendeki "yaşanabilir bölge" tanımını değiştirirken uzayda yaşam arayışına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.
Bilim açıklıyor: Neden uygunsuz anlarda gülme krizine giriyoruz?
Bilim açıklıyor: Neden uygunsuz anlarda gülme krizine giriyoruz? En ciddi törenlerde veya derin sessizliğin hakim olduğu ortamlarda aniden gelen ve durdurulamayan gülme krizleri, sanılanın aksine bir nezaket sorunu değil, beynin karmaşık bir savunma mekanizması. Bilim insanları, "kilise kahkahası" olarak adlandırılan bu fenomenin, prefrontal korteks ile limbik sistem arasındaki bir güç savaşından kaynaklandığını ortaya koyuyor.
Ankara’da bilim zirvesi: 'Beyinden zihne' yolculuk başlıyor!
Ankara’da bilim zirvesi: 'Beyinden zihne' yolculuk başlıyor! Ankara, nörobilim ve psikiyatrinin en tartışmalı konularına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. GazeteBilim tarafından 28 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan "Beyinden Zihne Nöro-Perspektifler" panelinde, uzman isimler modern psikiyatrinin yerleşik kabullerini ve beynin yaşam boyu süren değişimini masaya yatıracak.