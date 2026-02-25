App Store'daki uygulamalar için yeni yaş doğrulama araçları yolda

Dünya çapında çocukların internet ve çeşitli uygulamaları kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler ışığında teknoloji şirketleri de kendi önlemlerini alıyor. Apple'dan yapılan yeni açıklamaya göre App Store için yeni yaş doğrulama araçları sunulacak. Bu sayede uygulama mağazasında yeni bir düzen olacak.

Apple bu yeni yaş doğrulama araçlarını birkaç ülkede kullanıma açmayı planlıyor. Bu ülkeler arasında Avustralya, Brezilya ve Singapur var. Bunların dışında ABD'de çocuklara yönelik düzenlemeler yapan eyaletlerde de bu doğrulama araçları sunulacak.

Apple'ın yeni yaş doğrulama aracı ise hükümetlerin 18 yaşın altındakiler için yasakladığı uygulamalara engellemeler getirmeyi içerecek. Geliştiriciler bu bağlamda bölgesel olarak uygulamaları düzenleyebilecek. Bazı uygulamalar özelinde kullanıcılardan yaş doğrulaması yapması ya da ebeveyn onayı istenecek.

Türkiye'de de bildiğiniz üzere çocukların dijital ortamdaki güvenliğini düzenleyen bir tasarı var. App Store'daki bu düzenleme Türkiye özelinde de işleyecek, yasanın içeriğine göre düzenleme yapılabilecek.