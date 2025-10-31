App Store fiyatları güncelleniyor! Uygulamalara zam gelebilir

Apple'ın gönderdiği bildirimde 17 Kasım'dan itibaren Türkiye başta olmak üzere Polonya ve İsviçre için fiyatlar güncellenecek. Apple'ın açıklamasına göre bu fiyat güncellemesi ülkelerin döviz kurlarındaki dalgalanması ve yerel vergi politikalarındaki farklılıklar nedeniyle yapılıyor.

Apple, App Store sisteminde 175 ülke mağazasında uygulamalardaki fiyatları düzenlemek için otomatik fiyatlandırma kademelerini kullanıyor. Bu sayede uygulama geliştiricileri ülke ülke fiyatlandırma yapmak zorunda kalmıyor.

Bu sistem bazı ülkelerin parasal dengesizlik yaşaması sebebiyle güncellenme istiyor. Bu sayede de ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklar yansıtılıyor.

Söz konusu güncelleme otomatik fiyatlandırma sistemi kullanan geliştiricileri kapsayacak. Yani her uygulamada olmasa da bazı uygulamalarda zam gerçekleşecek.