En çok akıllı telefon satan marka Samsung oldu

En çok satılan akıllı telefon markasını açıklayan küresel araştırma şirketi Omdia, Samsung'un liderliği tekrar ele geçirdiğini belirtti. Yılın üçüncü çeyreğindeki verilere göre dünya çapında 320 milyon adet cihaz sevk edildi ve pazar önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 büyüdü.

EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFON MARKASI SAMSUNG, İKİNCİ SIRADA APPLE

Farklı verilere dönemlere göre satışlar değişiyor. Samsung 60 milyon adet sevkiyat ile en çok satan marka olurken, ikinci sırada yer alan Apple 56,5 milyonluk sevkiyat gerçekleştirdi.

Üçüncü sırada ise 43,4 milyon ile Xiaomi, dördüncü sırada Transsion grubu yani Infinix, iTel ve Tecno markalarının yer aldığı marka yer alıyor ve 28,6 milyonluk sevkiyata sahip.

Tüm pazar, 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 320,1 milyon adet sevkiyata ulaştı. Kuzey Amerika ve Çin'deki sevkiyatlar yıllık bazda azalırken, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'da güçlü bir büyüme kaydedildi. Afrika'da sevkiyatlar yüzde 25, Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 5 arttı.

Büyümenin 100 doların altındaki ve 700 doların üstündeki telefonlarda gerçekleştiği bildirildi. Bu da orta segment telefonlara olan talebin düştüğünü gösteriyor. İnsanların bir kısmı günü kurtaracak daha ucuz telefonları tercih ederken, bir kısmı da tamamen premium telefonlara yönelmiş.