Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı
Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da seçti.
Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da paylaştı.
Apple'ın 2021 için seçtiği en iyi uygulama ve oyunlar şu şekilde sıralanıyor:
- Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World
- Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion
- Yılın Mac Uygulaması: Craft
- Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN
- Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather
- Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift
- Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
- Yılın Mac Oyunu: Myst
- Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3
- Yılın Apple Arcade Oyunu: Fantasion
Yılın trendini 'sosyal bağ' olarak belirleyen Apple, Bumble, Canva, EatOkra ve Peanut uygulamalarını bu trende öncülük eden örnek uygulamalar olarak sıraladı.
Apple, Türkiye uygulama mağazasından seçtiği en iyi mobil uygulama ve oyunlar listesini de açıkladı.
Türkiye'de yılın en iyi uygulamaları
iPhone
- Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar
- Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
- Ücretsiz Oyun PUBG MOBILE RESISTANCE
- Ücretli Oyun: Mesih
iPad
- Ücretsiz Uygulama: YouTube
- Ücretli Uygulama: Procreate
- Ücretsiz Oyun: Among Us!
- Ücretli Oyun: Minecraft
- Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition
iPhone için en iyi ücretsiz uygulamalar:
- Hayat Eve Sığar
- Telegram
- e-Nabız
- YouTube
- Trendyol
- getir
- TikTok
- e-Devlet
- CDAS
- Yemeksepeti
- Google Maps
- ZOOM
- Hepsiburada
- Snapchat
- BiP
- Ziraat Mobil
- Gmail
iPhone için en iyi ücretli uygulamalar:
- The Wonder Weeks
- Forest - Your Focus Motivation
- Facetune
- TouchRetouch
- CamScanner + | PDF Scanner
- Threema
- MilGPS
- TeamSpeak 3
- DSLR Camera
- Procreate Pocket
- JSPS - MEVZUAT PRO
- Education
- CryptoTab Browser Pro
- Ezberle
- SkyView®
- Video Master Pro
- My Contacts Backup Pro
- NeuralCam - Night Mode Camera
- DAZZL CAM
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Glitché
İlgili Haberler
- Netflix'in en çok izlenen filmi açıklandı
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti
- 'Damat'a yakın isim! İşte yeni bakan
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Mansur Yavaş'tan ikinci açıklama
- Millet İttifakı'nda deprem
- AKP’deki 'casuslar' kim?
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
- Bir zam da sigaraya