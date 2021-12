Netflix'in en çok izlenen filmi açıklandı

CNN International'ın haberine göre, Dwayn Johnson'ın en son filmi "Red Notice", Bird Box'ın izlenme sayılarını geçerek, Netflix tarihinin en çok izlenen filmi oldu. Şu anda, dünyadaki tüm Netflix abonelerinin yüzde 50'si filmi görüntüledi.

Oyuncu ve yapımcı Dwayne "The Rock" Johnson, geçtiğimiz günlerde Red Notice'in Netflix'te yayınlanmış en çok izlenen film olarak Bird Box'ı geçtiğini söyledi. Gerçek rakamların açıklanmasıyla işler resmileşti.

Bird Box, 2018 yılında Netflix'te ilk dört haftasında toplam 282 milyon saat görüntülenmişti. Red Notice ise çok daha kısa bir sürede bu sınırı aştı. Netflix'e göre Red Notice, yayınlanması sonrası ilk 18 gününde 328 milyon saat izlenmeye ulaştı. Durumu Twitter hesabından daha da büyük bir rakamla paylaşan Johnson, filmin toplam 392 milyon saat izlendiğini söyledi.

Holy shit ??

RED NOTICE is now the most watched film in @netflix history.

Previous record held by BIRD BOX in 2018 with 282 million hours viewed.

With still 11 days to go, RED NOTICE has been viewed for 392 MILLION HOURS. F’n insane ??????@SevenBucksProd https://t.co/QQ3ygdVbUt