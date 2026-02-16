Apple, 4 Mart'ta yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu

Apple yeni etkinliğinin tarihini duyurdu. 4 Mart 2026 tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde üç büyük şehirde düzenlenecek etkinliğe seçili basın mensupları çağırılacak.

Apple'ın bu etkinliğinde neleri tanıtacağı duyurulmadı.

Etkinlik, özel bir Apple deneyimi olarak tanımlanıyor ve logoda sarı, yeşil ve mavi tonlarının yer aldığı bir tasarım tercih edilmiş.

Apple'ın bu etkinlikte iPhone 17e modeli başta olmak üzere, M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro, 8.nesil iPad Air gibi ürünleriyle ilgili duyurular yapılabilir.