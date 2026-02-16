Araştırma: Yaşam süresini üç yıla kadar uzatabilecek beslenme reçetesi

Uzun yaşamanın formülü çoğu zaman, yüksek günlük hareket, sağlıklı ve dengeli beslenme gibi yollardan geçiyor. Bilim insanları farklı beslenme şekillerinin yaşam süresini değiştirdiğini söylese de İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma yaşam süresini 3 yıla kadar uzatabilen beslenme modelini ortaya çıkarttı.

Queen Mary Üniversitesi ve Tongji Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen yeni bir çalışma kadınların ve erkeklerin ayrı formülleri uygulaması gerektiğini söylüyor.

İngiltere'de 100 binden fazla kişinin verilerine odaklanarak yapılan çalışmada kadınlar ve erkekler için ortak fayda sağlayan besinlerin yanı sıra ayrı ayrı faydası olabilecek doğru beslenme stratejileri paylaşıldı.

Araştırmaya göre kadınlar Akdeniz diyeti yapmalı, erkeklerse diyabet riskini azaltacak bir diyet uygulamalı. Bu şekilde bir beslenmeye geçildiğinde erkekler ömrüne üç yıl kadar ekliyorken, kadınlar yaklaşık 2 buçuk yıl ekliyor.

Hem erkekler hem de kadınlar kırmızı et ve pastırma gibi işlenmiş etlerin yanı sıra beyaz ekmek ve makarna, kızarmış yiyecekler ve hazır yemek tüketimini azaltmalı.

Kadınların beslenme alışkanlığına eklemesi gereken en önemli besinler tahıllar oluyor. Kinoa, yulaf ve esmer pirinç gibi tahıllar kadınların metabolizmasının düzenlenmesinde büyük etki taşıyor. Kadınların günde 3 ila 6 porsiyon tam tahıl tüketmesi öneriliyor. Metabolizmayı düzenleyen tahıl aynı zamanda iltihaplanmayı da azaltıyor.

Erkekler de ise fark yaratan şey kahve oluyor. Günde iki ya da daha fazla kahve tüketen erkeklerde ölüm riski azalıyor. Bunun yanı sıra erkeklerin şekerli içeceklerden ve işlenmiş et gibi gıdalardan uzak durması ömürlerine ömür katıyor.

Genetik faktörlerin insan üzerindeki olumsuz etkisini tersine çevirmek için sağlıklı beslenme düzenine geçilmesi oldukça önemli.

Doğru beslenme sayesinde felç, kalp hastalıkları, kanser ve bunama riskleri azaltılabilir.