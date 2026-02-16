Google Chrome'da olan güvenlik açığı kapatıldı

Google Chrome'da yaygın olarak kullanıldığı tespit edilen bir güvenlik açığı, 145.0.7632.75/76 sürümünün yayınlanmasıyla kapatıldı. Sıfır gün güvenlik açığı CVE-2026-2441 olarak adlandırılıyor ve 8.8 CVSS puanına sahip yüksek önem dereceli bir hata.

Chrome'da serbest bırakılmış ya da silinmiş belleğe erişmeye çalışması durumunda ortaya çıkıyor. Saldırganlar tarayıcıyı bu şekilde manipüle ediyor ve kötü amaçlı kodu çalıştırması için boş bellek alanı bırakmış oluyor.

Güvenlik açığının nasıl kullanıldığı ya da kimlerin hedef alındığı açıklanmadı.