Apple açıkladı: İşte iPhone 13'ün ekran değişim ücretleri

25 Ekim 2021 Pazartesi, 15:11

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki müşterilerini doğrudan etkileyen bir açıklama yaptı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Eylül ayında duyurduğu iPhone 13 ailesi için onarım fiyatlarını resmen açıklayan şirket, ekranını kıran ya da telefonunun batarya ömrünü tüketen müşterilerin ne kadar ödeme yapmak zorunda olduklarını duyurdu.

EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 13

iPhone 13 mini: 2.349 TL

iPhone 13: 2.749 TL

iPhone 13 Pro: 2.749 TL

iPhone 13 Pro Max: 3.199 TL

AYNI FİYATI ÖDEMEK DURUMUNDALAR

Apple Türkiye'nin açıkladığı fiyatlarda dikkat çeken bir husus söz konusu. Şirket, iPhone 13 ailesinde ilk kez 120 Hz tazeleme oranını tercih etti. Ancak bu durum, ekran onarım fiyatlarına yansımamış durumda. Zira kullanıcılar iPhone 13'ün ekran değişimi için iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone X ailesi ile aynı fiyatları ödemek durumundalar.

Apple Türkiye, ekran değişimi için uyguladığı fiyat politikasını batarya değişimi için de uygulamış gibi görünüyor. Zira kullanıcılar, iPhone 13 ailesine ait bir üyenin bataryasını değiştirmek istediğinde; iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone X serisi telefon sahibi olan tüketicilerle aynı fiyatları ödemek durumunda kalacaklar.

Şirketin açıklamalarına göre iPhone 13'ün tüm modellerinin yanı sıra iPhone 12'nin tüm modelleri, iPhone 11'in tüm modelleri ve iPhone X'in tüm modellerinin batarya değişim fiyatı, 649 TL olacak.