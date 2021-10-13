Apple 18 Ekim için tarih verdi: İşte yeni tanıtılacak ürünler...
M1X'Lİ MAC'LER GELİYOR...
Apple.com ve Apple’ın YouTube kanalı üzerinden canlı olatak yayınlanacak olan online etkinlikte geçen yıl piyasaya sürülen M1 çipine oranla daha yüksek performans sunan M1X işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanısıra, yine M1X işlemciyle yeniden tasarlanmış bir Mac mini’nin sahne alacağı tahmin ediliyor.
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