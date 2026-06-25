Apple, akıllı bir yüzük geliştiriyor olabilir

Akıllı ürün kategorisinde çok bir iddiası olmayan Apple'ın bir süredir farklı akıllı ürünler geliştirdiği sızdırılıyor. Daha önce birkaç kez daha gündeme gelen ancak sonra hakkında pek sızıntı yapılmayan akıllı yüzük hakkında yeni bazı iddialar ortaya atıldı.

Verdiği sızıntı bilgileriyle bilinen Kosutami, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Buna göre Apple, iRing adı verilen bir akıllı yüzüğü geliştiriyor.

Akıllı yüzük pazarında Oura, RingConn ve Samsung gibi şirketler ürün çıkartmış durumda.

Apple ise akıllı saat dışında aktivite takibi yapan ya da ölçüm yapabilen akıllı başka bir ürüne sahip değil. Ancak söylenene göre bu değişecek ve akıllı yüzük bu kategoride sunacağı bir diğer ürün olacak.

Kosutami'ye göre Apple'ın bu iRing ürünü direkt Oura Ring ve Samsung Galaxy Ring ile rekabet etmek için piyasaya çıkacak.

Ürünün her ne kadar 'geliştiriliyor' olduğu söylense de yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor.