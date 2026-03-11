Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı

Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı

11.03.2026 18:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı

Apple, yeni ürünlerini tanıttıkça çok eski cihazlarını satıştan kaldırıyor. Yeni açıklandığına göre 15 ürün satıştan kaldırıldı.

Apple kısa bir süre önce yeni iPhone'u ve Mac'leri tanıttı. Bu bağlamda artık eski duruma düşen cihazlarını da satıştan kaldırdı. Apple, bu toplam 15 parça ürünü hem resmi satıştan kaldırdı hem de artık üretmeyecek. iPhone 16e'nin yerini artık iPhone 17e almış durumda. Bunun yanı sıra iPad Air'ın M3 işlemcili 11 inç ve 13 inçlik modelleri de artık resmi olarak satılmayacak. Bu modellerin yerini M4 işlemcili modeller alıyor.

Image

Bu cihazların yanı sıra birkaç ay önce tanıtılan 512 GB depolama alanına sahip M5'li MacBook Pro da listeden kaldırıldı. Yeni standart model artık 1 TB depolama alanıyla geliyor. Pro Display XDR ve bunun aksesuarları da listeden çıkartıldı.

Bu ürünlerin listeden ya da resmi satış kanallarından kaldırılması Apple'ın desteği tamamen kestiği anlamına gelmiyor. Apple bir ürününü tanıttıktan sonra eğer bir aksilik çıkmazsa yaklaşık 7 yıla kadar destekliyor.

İlgili Konular: #apple #apple cihazları #Apple ürünleri

İlgili Haberler

Sosyal medya algoritmaları dijital bağımlılığı artırıyor
Sosyal medya algoritmaları dijital bağımlılığı artırıyor Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlyas Kaya, sosyal medya platformlarında kullanılan algoritmaların "dijital kumar makineleri" mantığında kurgulandığını söyledi.
Instagram, gençler intihar içerikleri aradığında aileleri uyaracak
Instagram, gençler intihar içerikleri aradığında aileleri uyaracak Sosyal medya platformu Instagram'ın Japonya'daki merkezi, ülkede intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucuyla ilgili "tekrarlı aramalar yapan" 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların, ebeveynlerinin uyarılacağını bildirdi.
200 bin canlı beyin hücresi Doom oynamayı öğrendi
200 bin canlı beyin hücresi Doom oynamayı öğrendi Bilim dünyasında sınırları zorlayan deney: 200 bin canlı beyin hücresi, özel bir çip üzerinde Doom oynamayı öğrendi. Silikon çiplerin yerini organik ağların aldığı bu yeni bilişim dünyasında, nöronların öğrenme hızı ve sergilediği performans izleyenleri hayrete düşürüyor.