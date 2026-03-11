Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı

Apple kısa bir süre önce yeni iPhone'u ve Mac'leri tanıttı. Bu bağlamda artık eski duruma düşen cihazlarını da satıştan kaldırdı. Apple, bu toplam 15 parça ürünü hem resmi satıştan kaldırdı hem de artık üretmeyecek. iPhone 16e'nin yerini artık iPhone 17e almış durumda. Bunun yanı sıra iPad Air'ın M3 işlemcili 11 inç ve 13 inçlik modelleri de artık resmi olarak satılmayacak. Bu modellerin yerini M4 işlemcili modeller alıyor.

Bu cihazların yanı sıra birkaç ay önce tanıtılan 512 GB depolama alanına sahip M5'li MacBook Pro da listeden kaldırıldı. Yeni standart model artık 1 TB depolama alanıyla geliyor. Pro Display XDR ve bunun aksesuarları da listeden çıkartıldı.

Bu ürünlerin listeden ya da resmi satış kanallarından kaldırılması Apple'ın desteği tamamen kestiği anlamına gelmiyor. Apple bir ürününü tanıttıktan sonra eğer bir aksilik çıkmazsa yaklaşık 7 yıla kadar destekliyor.