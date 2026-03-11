Instagram, gençler intihar içerikleri aradığında aileleri uyaracak

Ulusal basındaki habere göre, şirketin Japonya'daki şubesi yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.