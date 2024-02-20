Apple bir kez daha uyardı! iPhone'ları pirince yatırmayın

Apple kısa bir süre önce su alan iPhone'ları pirince koymaya yönelik bir açıklama yaptı. Buna göre iPhone'ları pirince yatırmamak gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:45
Apple bir kez daha uyardı! iPhone'ları pirince yatırmayın
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Apple kısa bir süre önce destek sayfasında bir uyarı paylaştı. Buna göre suyla temas eden telefonları pirinç dolu bir kaba koymak doğru değil. Apple, ''iPhone'unuzu piriç dolu bir kaba koymayın'' uyarısını geçti. 

Apple, iPhone'ununuzda sıvı algılama uyarısı görüldüğünde kullanıcıların neler yapması ve yapmaması gerektiğini yazdı:

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“iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR veya sonraki model aygıtınıza Lightning veya USB-C kablosu ya da aksesuar takarken bağlantı portunda sıvı varsa iPhone’unuz sizi uyarabilir. Bu uyarılardan birini görürseniz iPhone’unuz Lightning veya USB-C portunda ya da kabloda veya aksesuarda sıvı bulunduğunu algılamıştır. iPhone’unuzu ve aksesuarı korumak için port, kablo uçları ve aksesuar kuruyana kadar şarj ve aksesuar bağlantısı yapılamaz.”

Apple yaşanan kullanıcı sorunlarına ek olarak, “iPhone’unuz veya aksesuarınız ıslaksa” adlı bir başlık da açtı. Burada kullanıcıların 'pirinç' kullanımının cihaza zarar vereceği aktarıldı.

“Kabloyu iPhone’unuzdan, kablonun diğer ucunu ise güç adaptöründen veya aksesuardan çıkarın. iPhone’unuz ve kablo tamamen kuruyana kadar kabloyu tekrar takmayın.

iPhone'unuz veya aksesuarınız ıslaksa kabloyu iPhone'unuzdan, kablonun diğer ucunu ise güç adaptöründen veya aksesuardan çıkarın. iPhone'unuz ve kablo tamamen kuruyana kadar kabloyu tekrar takmayın.

iPhone'unuzun kurumasını sağlayın:

  1. iPhone'unuzu bağlayıcısı aşağı bakacak şekilde hafifçe elinize vurarak fazla sıvının akmasını sağlayın. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bırakın.
  2. En az 30 dakika bekledikten sonra Lightning veya USB-C kablosuyla şarj etmeyi veya bir aksesuar bağlamayı deneyin.
  3. Uyarıyı tekrar görürseniz bağlayıcıda veya kablonuzdaki iğnelerin altında hâlâ sıvı var demektir. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bir gün kadar tutun. Bu süre boyunca bir aksesuarı şarj etmeyi veya bağlamayı tekrar deneyebilirsiniz. Aygıtın tamamen kuruması 24 saati bulabilir.
  4. Telefonunuz kurumasına rağmen hâlâ şarj olmuyorsa kabloyu adaptörden çıkarın ve adaptörü (mümkünse) duvardan sökün ve yeniden bağlayın.

Yapmamanız gereken birkaç şey:

  1. iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmayın.
  2. Bağlayıcısının içine pamuklu çubuk veya kağıt havlu gibi yabancı maddeler sokmayın.
  3. iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın. Aksi takdirde küçük pirinç parçacıkları iPhone'unuza hasar verebilir.

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