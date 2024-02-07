iPhone kullanıcıları iOS 17'ye neden geçmek istemiyor?

Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:39

Güncelleme: 07.02.2024 - 13:39

Apple eylül ayında iPhone 15 serisini tanıtmasının hemen ardından iOS 17 sürümünü yayınlamıştı. iPhone kullanıcıları için yenilikler getiren bu sürüm, farklı iPhone modelleri için kabusa dönüşen bazı sorunları da beraberinde getirmişti.

iPhone 15 serisinin de dahil olduğu sorunlar arasında ekranın donması, telefonun kamerasının açılmaması, aşırı ısınma ya da alarm tarafında bazı sorunların yanması gibi pek çok sorun bildirildi. iOS 17'nin yayınlanmasının ardından ise Apple onlarca güncelleme yayınlayarak iPhone kullanıcılarının sorunlarını çözmeye çalıştı.

YENİ SÜRÜM iPHONE KULLANCILARININ BÜYÜK KISMINDA YÜKLÜ

Apple söz konusu sorunların ışığında iOS 17'nin iPhone kullanıcılarına ne kadar ulaştığını da açıkladı. Buna göre sürüm desteklenen iPhone'ların yüzde 76'sında bulunuyor. iPhone kullanıcılarının yüzde 20'si halen iOS 16'yı kullanıyorken, yüzde 4'lük kısım da daha eski iPhone sürümlerini kullanmayı tercih ediyor ya da kullanıyor.