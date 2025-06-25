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Apple bir uygulamasında reklam gösterince tepki çekti

Apple bir uygulamasında reklam gösterince tepki çekti

25.06.2025 18:19:00
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Haber Merkezi
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Apple bir uygulamasında reklam gösterince tepki çekti

Apple'ın Türkiye'de aktif olarak kullanılmayan Wallet yani Cüzdan uygulamasında geçenlerde reklam filmi gösterildi. Yapımcılığını Apple'ın üstlendiği filmin reklam bildirimleri kullanıcıların tepkisini çekti.

Apple, yapımcılığını üstlendiği ve Brad Pitt'in başrolde olduğu Formula 1 temalı filmi tanıtmak amacıyla Wallet uygulamasını tercih etti. Kullanıcılara uygulama üzerinden film hakkında bildirimler gitmeye başladı.

APPLE UYGULAMASINDA REKLAMINI YAPTI

Bilmeyenler için Apple Wallet uygulaması kullanıcıların kartlarını, ödeme yöntemlerini ve biletlerini ekleyebildiği bir uygulama. Her şeyi tek bir uygulamada toplamayı sağlayan Apple Wallet resmi olarak Türkiye'de aktif değil ancak küresel olarak milyonlarca kişi kullanılıyor. 

Bu gibi kullanıcı bilgilerini içeren uygulamalarda ise reklam görmek istenmiyor. Kullanıcıların tepkisini çeken bu hamle, Apple'ın eleştirilmesine neden oldu. Kullanıcılar en azından Wallet gibi direkt Apple'ın uygulamalarında bu tarz reklamları görmek istemediklerini bildiriyor. 

Uygulamanın kullanıma sunulma amacının dışında kullanılması, şirketin eleştirilmesine neden oldu. 

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