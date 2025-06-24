Apple, eleştirilen iOS 26'nın tasarımını güncelledi

Apple'ın yeni tasarım dili cam estetiği daha şeffaf bir görünüm sunuyor. Bu özellikle iPhone'larda nasıl olacak diye sorgulanmıştı. İkonların karışık görünmesine ve özellikle denetim merkezinin arka planla birleşmesine neden olan tasarım beta sürümünde de beğenilmemişti.

Beta sürümündeki eleştirileri dikkate alan Apple, Denetim Merkezi ve bildirimlerin daha anlaşılır olması için arka planın bulanıklığını artırırdı ve Denetim Merkezi ikonlarının daha gölgeli bir şekilde görünmesini sağladı.





Beta sürümünde yapılan bu değişiklik, arayüzde benimsenen tasarımı korurken, okunabilirliği de artırdı.





Telefonun kilit ekranında yer alan bildirimler de bu bağlamda güncellendi. Bildirimler yine arka planı şeffaf olan çubukların içinde ancak daha belirgin hale getirilmişler.

iOS 26'yı çıkartana kadar bu tasarım değişikliğini güncellemeye devam edecek.