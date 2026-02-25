Apple bu yıl şaşırtan ürünler tanıtabilir! Dokunmatik ekranlı MacBook mu geliyor?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 18:59:00
Haber Merkezi
Apple'ın bu yıl bitmeden farklı pek çok ürününü tanıtması bekleniyor. Bu bağlamda yeni ortaya çıktığına göre dokunmatik ekranlı bir MacBook Pro da tanıtılacak.

Apple bu yıl farklı ürünler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce de aktarıldığına göre katlanabilir ekranlı ilk iPhone modelini karşımıza çıkartacak. Bloomberg tarafından aktarılan yeni habere göre Apple aynı zamanda dokunmatik ekranlı OLED yapıda MacBook Pro modeli tanıtmaya hazırlanıyor. 

Yeni MacBook Pro modelinde dokunmatik ekran dışında aynı zamanda iPhone'larda bulunan Dinamik Ada sistemi ve yeniden tasarlanmış kontroller yer alacak. Bu Dinamik Ada sistemi iPhone'larda olduğu gibi işleyecek. Yani etkileşimli olacak. 

Apple, macOS'u dokunmatik kullanıma daha uyumlu hale getirmek için güncelliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar bu sayede ekrandaki öğelere dokunabilecek ya da tıklayabilecek. Kontroller ise giriş yöntemine göre değişecek. 

Mesela bir kullanıcı menü çubuğundaki bir öğeye dokunduğunda, dokunmatik kullanım için optimize edilmiş daha büyük bir kontrol kümesi görüntüleyebilecek.

Öte yandan MacBook Pro'nun bu yeni tasarım güncellemesi, yıllardır beklenen 'dokunmatik ekranların' Mac'lere getirilecek olması mitini destekliyor.

Yeni yapıdaki MacBook Pro modellerinin 2026 yılının sonunda tanıtılması bekleniyor.

