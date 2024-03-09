Apple Car gerçek olsaydı, nasıl görünecekti?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 00:00

Uzun yıllar süren söylenti ve spekülasyonların ardından Apple Car tamamen iptal edildi. Geçtiğimiz hafta Bloomberg, milyarlarca dolarlık projenin sonunda rafa kaldırıldığını bildiren haberi yayınladığında aslında kimse çok fazla şaşırmadı. Çünkü elektrikli araçla ilgili raporlar hiçbir zaman gerçekçi görünmemişti.

APPLE CAR İÇİN TASARIMLAR YAPILDI

Chip'in de aktardığı gibi Bloomberg'den Mark Gurman'ın yayınladığı bazı ayrıntılar, iptal edilen aracın gerçek olsaydı nasıl görüneceğini ilk kez görmemizi sağlıyor. Gurman’ın makalesi, çeşitli Apple yöneticilerinin araçla ilgili planları ve projenin neden başarısız olduğu hakkında birçok şaşırtıcı ayrıntı içeriyor. En iyi ayrıntılardan bazıları aracın neye benzemesi gerektiğine ilişkin açıklamalar.

Bir noktada, Apple'ın liderleri aracın otonom bir "mikrobüs" olmasını istemiş. Ayrıca direksiyon simidi ya da pedallar içermemesi konusunda kararlıydılar. "Özel bir uçak gibi kulüp koltukları", kavisli kenarları ve cam bir tavanı olacaktı. Ünlü Apple tasarımcısı Jony Ive iç mekanın "paslanmaz çelik, ahşap ve beyaz kumaşla kaplı" olması ve sadece tek bir renkte olması gerektiğini düşünüyordu: Beyaz.

Gurman'ın bazen "Ekmek Somunu" olarak adlandırıldığını söylediği aracın tasarım örnekleri, muhtemelen iyi korunan bir Apple ofisinin derinliklerinde kilitli duruyor. Ama Engadget, Gurman’ın ayrıntılarını Meta’nın ve Microsoft’un yapay zekasına sorduğunu söylüyor. Sonuçta da yukarıdaki tasarımlar ortaya çıktı.