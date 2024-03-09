Apple Car gerçek olsaydı, nasıl görünecekti?

Apple Car projesinin iptal edildiği duyurulsa da yapay zekaya Apple Car olsaydı nasıl görüneceği soruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:00
Apple Car gerçek olsaydı, nasıl görünecekti?
Abone Ol google-news

Uzun yıllar süren söylenti ve spekülasyonların ardından Apple Car tamamen iptal edildi. Geçtiğimiz hafta Bloomberg, milyarlarca dolarlık projenin sonunda rafa kaldırıldığını bildiren haberi yayınladığında aslında kimse çok fazla şaşırmadı. Çünkü elektrikli araçla ilgili raporlar hiçbir zaman gerçekçi görünmemişti.

APPLE CAR İÇİN TASARIMLAR YAPILDI

Chip'in de aktardığı gibi Bloomberg'den Mark Gurman'ın yayınladığı bazı ayrıntılar, iptal edilen aracın gerçek olsaydı nasıl görüneceğini ilk kez görmemizi sağlıyor. Gurman’ın makalesi, çeşitli Apple yöneticilerinin araçla ilgili planları ve projenin neden başarısız olduğu hakkında birçok şaşırtıcı ayrıntı içeriyor. En iyi ayrıntılardan bazıları aracın neye benzemesi gerektiğine ilişkin açıklamalar.

Bir noktada, Apple'ın liderleri aracın otonom bir "mikrobüs" olmasını istemiş. Ayrıca direksiyon simidi ya da pedallar içermemesi konusunda kararlıydılar. "Özel bir uçak gibi kulüp koltukları", kavisli kenarları ve cam bir tavanı olacaktı. Ünlü Apple tasarımcısı Jony Ive iç mekanın "paslanmaz çelik, ahşap ve beyaz kumaşla kaplı" olması ve sadece tek bir renkte olması gerektiğini düşünüyordu: Beyaz.

Gurman'ın bazen "Ekmek Somunu" olarak adlandırıldığını söylediği aracın tasarım örnekleri, muhtemelen iyi korunan bir Apple ofisinin derinliklerinde kilitli duruyor. Ama Engadget, Gurman’ın ayrıntılarını Meta’nın ve Microsoft’un yapay zekasına sorduğunu söylüyor. Sonuçta da yukarıdaki tasarımlar ortaya çıktı.


Apple Car haberleri apple araba haberleri

İlgili Haberler

Hayaldi, hayal kalacak; Apple otomobil çalışmasını durdurma kararı aldı

Hayaldi, hayal kalacak; Apple otomobil çalışmasını durdurma kararı aldı
Yola çıkmaya hazırlanıyor! Apple otomobilinin fiyatı ve özellikleri neler?

Yola çıkmaya hazırlanıyor! Apple otomobilinin fiyatı ve özellikleri neler?
Apple'ın katlanabilir ekranlı ilk cihazı tahmin edilenin dışında olacak

Apple'ın katlanabilir ekranlı ilk cihazı tahmin edilenin dışında olacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…

Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…
Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!
Uzmanı uyardı: Kolesterol ne zaman tehlikeli olur?

Uzmanı uyardı: Kolesterol ne zaman tehlikeli olur?
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!