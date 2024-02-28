Hayaldi, hayal kalacak; Apple otomobil çalışmasını durdurma kararı aldı

Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 08:50
Hayaldi, hayal kalacak; Apple otomobil çalışmasını durdurma kararı aldı
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Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

OTOMOBİL TARAFI İÇİN ÇALIŞANLAR YAPAY ZEKAYA KAYDIRILACAK

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.


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