Apple CEO’su Tim Cook görevi kime devredecek?

Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:29

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:29

Steve Jobs'ın ardından 2011 yılında CEO koltuğuna oturan Tim Cook, uzun yıllardır Apple'ın başında yer alıyor. 1998 yılından beri de Apple için çalışan Cook, Dua Lipa'nın BBC'de hazırladığı bir podcast programına katıldı. Lipa'nın yönelttiği soruları yanıtlayan Cook, kariyerine ilişkin de konuştu.

CEO'LUK GÖREVİNİ DAHA UZUN YILLAR SÜRDÜRMEK İSTİYOR: YAKIN ZAMAN İÇİNDE EMEKLİ OLMAYACAK

Cook, daha uzun yıllar CEO'luk görevini sürdürmek istiyor. Apple dışında başka bir yerde çalışmak istemediğini söyleyen deneyimli CEO, zaman zaman da Steve Jobs ile kıyaslanıyor. Buna da değinen Tim Cook şunları söyledi:

''Bence Steve benzersiz biriydi ve Sanırım Apple'ı yalnızca o yaratabilirdi. Ona şükran borçluyuz. Eğer o bugün hayatta olsaydı şirketin olağanüstü bir performans sergileyeceğine ve hala CEO olarak görev yapacağına dair hiçbir şüphem yok.''

Bir diğer merak konusuysa 63 yaşındaki CEO'nun bu görevi kime devredeceğine yönelikti. Buna ise aklında bir isim olmadığını söyleyen Cook, bu tarz bir talebin Apple'ın içinden gelmesi gerektiğini söyledi. Cook, Apple'ın önereceği ismi ise bu göreve hazırlamanın görevi olduğunu düşünüyor.