Apple CEO'su Tim Cook'un en sevdiği iPhone 15 rengi hangisi?

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:44

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:44

Tim Cook, TikTok üzerinde yayın yapan içerik üreticisi Mr. He ile yaptığı bir röportajda iPhone 15 Pro Max'ini gösterirken en sevdiği rengin hangisi olduğunu da açıkladı: Doğal Titanyum...

Chip'te yer alan ayrıntılarda Cook, iPhone 15 tanıtımının hemen ardından içerik oluşturucu tarafından bir röportaja alındı. Videoda Apple'ın CEO'su iPhone 15'in yeni tasarımı, A17 Pro'nun performansı ve kamera konusunda çok heyecanlı olduğunu söylüyor.

Yeni Apple Watch Series 9'dan da bahseden CEO, karbon-nötr bir ürüne sahip olduğu için çift dokunma hareketleri ve yeni S9 SiP konusunda heyecanlı görünüyor. En sevdiği iPhone rengi sorulan Tim Cook, cebinden Doğal Titanyum renginde bir iPhone 15 Pro Max çıkardı. Kendisinin doğal olanı kullandığını ve seçmesinin zor bir karar olduğunu söyledi.

Tim Cook herhangi bir iPhone 15 Pro Max'e erişebilirken, müşteriler bu yılın en popüleri olan bu cihazı ellerine almakta zorlanacak gibi görünüyor. Bazı konfigürasyonların teslimat süreleri kasım ayına kadar sarkmış durumda.