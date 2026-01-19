Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, Çin'de tekrar yükselişte! En çok satan telefon oldu

19.01.2026 21:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Apple'ın iPhone'ları bir süredir pek çok alternatif olması sebebiyle Çin'de pek tercih edilmiyordu. Ancak en son pazar verilerine göre iPhone 17 serisi Çin'de ilgi görmüş durumda.

Apple 2025 yılının eylül ayında yeni iPhone 17 serisini tanıttı. Bazı yenilikler ve yükseltmeler ile kullanıcılarla buluşan telefon serisi dikkat çekmeyi başardı. Öyle ki uzun bir süredir Çin'de lider olarak göremediğimiz Apple, iPhone 17 serisiyle ilk sıraya çıkmayı başardı. 

Yeni yayınlanan Counterpoint Research verilerine göre aralık ayında Çin'de en çok satılan telefonlar iPhone'lar oldu. Hatta en çok satan ikinci sırada yer alan Oppo'yu yüzde 5'in üzerinde farkla geçti. 

Image

Apple'ın iPhone sevkiyatları yüzde 28 artarak, yüzde 21,8 oranında en çok satan telefon olmayı başarırken ikinci sırada yer alan Oppo sevkiyatları yüzde 14 oranında artırdı ve  yüzde 15,8'lik bir satış oranına sahip.

Verilere göre Çin'de yeni satılan telefonların her beşinden biri iPhone oldu.

Öte yandan devam eden bellek krizi uzmanlara göre fiyatların 2026 yılında da artacağına işaret ediyor. Analistlere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde bellek fiyatları yüzde 40 ve 50 oranında artacak, ikinci çeyrekte ise bu yüzde 20'lik bir artışa tekabül edecek. 

Bellek krizinin üst segment grubundan ziyade orta ve alt segmentlerdeki üreticileri etkileyeceği belirtiliyor. 

