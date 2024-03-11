Apple, Çin'de iPhone satışlarının düşmesine yönelik adım atıyor

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:38

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:38

Apple, Çin'de iPhone satışlarının yavaşladığı bir dönemde ABD'den sonra en büyük perakende ağına ek olarak bu ay Şanghay'da sekizinci mağazasını açmaya hazırlanıyor.

APPLE YENİ MAĞAZA AÇACAK

Yeni Apple mağazası, halihazırda Çin'deki en fazla sayıda Apple mağazasına ev sahipliği yapan şehrin merkezinde yer alıyor. 21 Mart'ta açılacak olan tesis, ülke genelindeki 1,4 milyar nüfuslu 47 lokasyondan biri olacak.

Apple, Çin'de iPhone satışlarında eylül ayından bu yana bir düşüş görmüştü. Düşüşleri toparlamak isteyen Apple, akıllı saatleri için de ülkede bir potansiyel olduğuna inanıyor. Bloomberg'in aktardığına göre şirket önümüzdeki birkaç yıl içinde düzinelerce yeni, yeri değiştirilecek ya da yenilenmiş mağaza açmayı planlıyor.