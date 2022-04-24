Apple, çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırıyor!

24 Nisan 2022 Pazar, 15:56

Geçtiğimiz yıllarda Apple, artık güncelleme almayan, ‘terk edilmiş’ uygulamaları App Store'dan kaldırmaya başlayacağını açıkladı ve geliştiricilerin, kaldırılmadan önce uygulamalarını güncellemeleri için 30 günü olacağı konusunda uyardı.

Web Tekno'nun haberine göre, Apple, App Store’da yer alan ve uzun bir süredir herhangi bir güncelleme almamış olan uygulamaları kaldırmayı planlıyor. Olay, konuya dair Apple’dan 'Uygulama İyileştirme Uyarısı' başlıklı bir posta alan uygulama geliştiricileri tarafından aktarıldı.

GÜNCELLEME GEREKTİRMEYEN 'TAMAMLANMIŞ' OYUNLAR VE UYGULAMALAR DA KALDIRILACAK

Apple tarafından geliştiricilere gönderilen e-postada, "30 gün içinde inceleme için bir güncelleme göndererek bu uygulamayı yeni kullanıcıların keşfetmesi ve App Store'dan indirmesi için hazır tutabilirsiniz" denilerek "30 gün içinde herhangi bir güncelleme yapılmazsa, uygulama satıştan kaldırılacaktır" şeklinde ekleniyor.

Güncelleme tarihi geçmiş uygulamalar App Store’dan kaldırılırken, kullanıcıların bu uygulamalardan daha önce indirmiş olduklarının cihazlarında kalmaya devam edeceği bildirildi.

GELİŞTİRİCİLERDEN ELEŞTİRİ GELDİ

Protopop Games geliştiricisi Robert Kabwe gibi bir dizi uygulama üreticisi, değişiklikle ilgili endişelerini dile getirdi. Buna göre Kabwe, Apple'ın tam işlevli oyunu Motivoto'yu Mart 2019'dan beri güncellenmediği için kaldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

FlickType Apple Watch klavyesinin geliştiricisi Kosta Eleftheriou ise uygulamasının iki yıldır güncellenmeyen, görme engelliler için özel olarak yapılmış bir sürümünün Apple tarafından kaldırıldığını söyledi. Ancak Eleftheriou, bir zamanlar süper popüler olan Pocket God isimli uygulamasının, son güncellemesini 2015'te almasına rağmen hala App Store'da bulunduğuna dikkat çekti.

Bunun dışında pek çok geliştirici de herhangi bir güncelleme gerektirmediği için güncellenmemiş oyun ve uygulamalarının, güncelleme yapmaya vakitleri olmadan App Store’dan kaldırıldığını belirtti.

Konuya ilişkin attığı bir tweet’te bir geliştirici, “Oyunlar tamamlanmış nesneler olarak var olabilir! Bu ücretsiz projeler, güncellemeler veya canlı hizmet modeli için uygun değildir, yıllar önce bitmiş sanat eserleridir” şeklinde kaydetti.