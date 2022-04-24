Apple, çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırıyor!
Apple, uzun bir süredir güncelleme almamış olan uygulamaları App Store'dan kaldırıyor. Herhangi bir şekilde güncelleme gerektirmeyen, tamamlanmış uygulama ve oyunları da kapsayan bu durumdan kaçınmak isteyen geliştiricilere ise güncelleme yapmak için 1 ay süre verildiği açıklandı.
Geçtiğimiz yıllarda Apple, artık güncelleme almayan, ‘terk edilmiş’ uygulamaları App Store'dan kaldırmaya başlayacağını açıkladı ve geliştiricilerin, kaldırılmadan önce uygulamalarını güncellemeleri için 30 günü olacağı konusunda uyardı.
Web Tekno'nun haberine göre, Apple, App Store’da yer alan ve uzun bir süredir herhangi bir güncelleme almamış olan uygulamaları kaldırmayı planlıyor. Olay, konuya dair Apple’dan 'Uygulama İyileştirme Uyarısı' başlıklı bir posta alan uygulama geliştiricileri tarafından aktarıldı.
GÜNCELLEME GEREKTİRMEYEN 'TAMAMLANMIŞ' OYUNLAR VE UYGULAMALAR DA KALDIRILACAK
Apple tarafından geliştiricilere gönderilen e-postada, "30 gün içinde inceleme için bir güncelleme göndererek bu uygulamayı yeni kullanıcıların keşfetmesi ve App Store'dan indirmesi için hazır tutabilirsiniz" denilerek "30 gün içinde herhangi bir güncelleme yapılmazsa, uygulama satıştan kaldırılacaktır" şeklinde ekleniyor.
Güncelleme tarihi geçmiş uygulamalar App Store’dan kaldırılırken, kullanıcıların bu uygulamalardan daha önce indirmiş olduklarının cihazlarında kalmaya devam edeceği bildirildi.
GELİŞTİRİCİLERDEN ELEŞTİRİ GELDİ
Protopop Games geliştiricisi Robert Kabwe gibi bir dizi uygulama üreticisi, değişiklikle ilgili endişelerini dile getirdi. Buna göre Kabwe, Apple'ın tam işlevli oyunu Motivoto'yu Mart 2019'dan beri güncellenmediği için kaldırmakla tehdit ettiğini söyledi.
FlickType Apple Watch klavyesinin geliştiricisi Kosta Eleftheriou ise uygulamasının iki yıldır güncellenmeyen, görme engelliler için özel olarak yapılmış bir sürümünün Apple tarafından kaldırıldığını söyledi. Ancak Eleftheriou, bir zamanlar süper popüler olan Pocket God isimli uygulamasının, son güncellemesini 2015'te almasına rağmen hala App Store'da bulunduğuna dikkat çekti.
Bunun dışında pek çok geliştirici de herhangi bir güncelleme gerektirmediği için güncellenmemiş oyun ve uygulamalarının, güncelleme yapmaya vakitleri olmadan App Store’dan kaldırıldığını belirtti.
Konuya ilişkin attığı bir tweet’te bir geliştirici, “Oyunlar tamamlanmış nesneler olarak var olabilir! Bu ücretsiz projeler, güncellemeler veya canlı hizmet modeli için uygun değildir, yıllar önce bitmiş sanat eserleridir” şeklinde kaydetti.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
- Valilikten 'Arapça müzik' açıklaması
- Müsilaj zannedilen polen sahili boyadı
- Şişli’de yol çöktü, etrafı kanalizasyon kokusu sardı
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Seçim hazırlıkları başladı
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı