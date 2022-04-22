Apple geri dönüşümde hangi noktada?

22 Nisan 2022 Cuma, 00:00

Geri dönüşüme büyük önem veren ve son yıllarda ürünlerinde geri dönüşüme uygun malzemeler kullanan Apple geri dönüştürülmüş sertifikalı altını ilk kez üretim sürecine dahil etti ve geri dönüştürülmüş tungsten, nadir bulunan toprak elementleri ve kobalt kullanımını iki katından fazlasına çıkardı.

Shiftdelete.net'in haberine göre, 2021 yılında Apple ürünlerinde kullanılan tüm malzemelerin yaklaşık yüzde 20’si geri dönüşümden elde edildi. Bu oran, bugüne kadarki en yüksek geri dönüştürülmüş içerik kullanma oranını temsil ediyor.

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Apple geri dönüşüm iş ortaklarının tüm dünyada bu ivmeyi temel alarak ilerleyebilmesine yardımcı olmak için bu alandaki en yeni inovasyonu olan Taz’ı tanıttı. Taz, çığır açan bir yaklaşımdan yararlanarak geleneksel elektronik geri dönüşümünden sağlanan malzeme geri kazanımını iyileştiren bir makine.

2021’de Apple’ın ürünlerinde kullandığı tüm alüminyumun yüzde 59’u geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edildi. Birçok ürünün kasasında ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıldı. Apple ayrıca 2021’de ürün ambalajlarının yalnızca yüzde 4’ünde plastik kullanarak şirketin 2025’e kadar ambalajlarda plastik kullanımını ortadan kaldırma hedefine yönelik önemli bir ilerleme kaydetti.

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Apple, 2015’ten bu yana ambalajlarındaki plastik kullanımını yüzde 75 azalttı. Bunun yanı sıra 2021’de Apple ürünlerinde aşağıdakiler yer aldı: