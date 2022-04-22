Apple geri dönüşümde hangi noktada?
Geri dönüştürülmüş sertifikalı altını ilk kez üretim sürecine dahil eden Apple geri dönüşüm konusunda yaptıklarını açıkladı.
Geri dönüşüme büyük önem veren ve son yıllarda ürünlerinde geri dönüşüme uygun malzemeler kullanan Apple geri dönüştürülmüş sertifikalı altını ilk kez üretim sürecine dahil etti ve geri dönüştürülmüş tungsten, nadir bulunan toprak elementleri ve kobalt kullanımını iki katından fazlasına çıkardı.
Shiftdelete.net'in haberine göre, 2021 yılında Apple ürünlerinde kullanılan tüm malzemelerin yaklaşık yüzde 20’si geri dönüşümden elde edildi. Bu oran, bugüne kadarki en yüksek geri dönüştürülmüş içerik kullanma oranını temsil ediyor.
İPHONE’LAR İÇİN ÖZEL BİR ROBOT KULLANIYOR
Apple geri dönüşüm iş ortaklarının tüm dünyada bu ivmeyi temel alarak ilerleyebilmesine yardımcı olmak için bu alandaki en yeni inovasyonu olan Taz’ı tanıttı. Taz, çığır açan bir yaklaşımdan yararlanarak geleneksel elektronik geri dönüşümünden sağlanan malzeme geri kazanımını iyileştiren bir makine.
2021’de Apple’ın ürünlerinde kullandığı tüm alüminyumun yüzde 59’u geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edildi. Birçok ürünün kasasında ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıldı. Apple ayrıca 2021’de ürün ambalajlarının yalnızca yüzde 4’ünde plastik kullanarak şirketin 2025’e kadar ambalajlarda plastik kullanımını ortadan kaldırma hedefine yönelik önemli bir ilerleme kaydetti.
İPHONE 13’LERDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SERTİFİKALI ALTIN KULLANILDI!
Apple, 2015’ten bu yana ambalajlarındaki plastik kullanımını yüzde 75 azalttı. Bunun yanı sıra 2021’de Apple ürünlerinde aşağıdakiler yer aldı:
- Yüzde 45 geri dönüştürülmüş sertifikalı nadir bulunan toprak elementleri: Bu oran, Apple’ın aygıtlarında geri dönüştürülmüş nadir bulunan toprak elementleri kullanmaya başlamasından bu yana sağlanan önemli bir artışı temsil ediyor.
- Yüzde 30 geri dönüştürülmüş sertifikalı kalay: Yeni iPhone, iPad, AirPods ve Mac aygıtlarının anakartlarındaki lehimlerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay kullanılıyor.
- Yüzde 13 geri dönüştürülmüş sertifikalı kobalt: iPhone pillerinde kullanılan geri dönüştürülmüş sertifikalı kobaltın yüzde 13’ü, Apple’ın geri dönüşüm robotu Daisy tarafından bileşenlerine ayrılarak tekrar pazara kazandırılıyor.
- Geri dönüştürülmüş sertifikalı altın: Herhangi bir Apple ürününde ilk kez yer alan bu malzeme, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde hem anakartın kaplamalarında hem de ön ve arka kameraların tellerinde kullanıldı.
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