Apple, iPhone kullanıcılarına tazminat ödeyecek!

22 Nisan 2022 Cuma, 11:44

Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutulardan şarj aletini çıkarmaya başlamıştı. Bu kararını çevreyi korumak için aldığını belirtse de uygulamaya başladıktan sonra 6,5 milyar dolar kâr elde etmesi dikkat çekti. Brezilya, kutudan şarj aleti çıkarmanın Tüketici Haklarına aykırı olduğu nedeniyle Apple’a 2 milyon dolar tazminat vermişti.

Shift Delete'in haberine göre, yeni iPhone satın alan bir tüketici ise Apple’a kutudan şarj aletini çıkardığı için dava açtı. Yargıç, iPhone kutusuna şarj aleti koymadığı için Apple’ı 1000 dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Nedenini ise kutudan şarj cihazını çıkararak tüketici yasalarını ihlal etmesi olduğunu açıkladı.

APPLE'IN ŞARJ ALETİ KONUSUNDAKİ KARARINI GÖZDEN GEÇİRMESİ BEKLENİYOR

Brezilya Hukuk Mahkemesi’nden Yargıç Vanderlei Caires Pinheiro’nun verdiği karara göre Apple, iPhone kutusuna şarj aleti eklemediği için dava açan kişiye 5.000 Brezilya Reali (1.082 dolar) tazminat ödeyecek. Yargıç, akıllı telefonların şarj cihazı olmadan çalışmayacağı için iPhone satışlarının görünmez olduğunu düşünüyor.

Davanın şimdilik tek bir kişiyle olması, Apple için sorun oluşturmuyor. Fakat iPhone kullanıcılarının şirkete benzer şekilde dava açması halinde Apple, tazminat ödememek için kararını gözden geçirebilir.



