Apple'dan Google Maps'e geçişi hızlandıracak adım!

Apple Haritalar uygulamasıyla özellikle iOS kullanıcılarına sesleniyor ancak yeni bildirildiği kadarıyla uygulamaya reklam gelecek. Bloomberg'den Mark Gurman'ın ortaya attığı iddiaya göre şirketler uygulamaya reklam verebilecek.

Harita uygulaması, Google Maps ve Yandex Haritalar karşısında alternatif olarak kullanılıyor. Özellikle iPhone kullanıcılarının diğer uygulamalara karşı kullandığı bu uygulama söz konusu iddia gerçekleşirse Google Maps'e geçişi artırabilir gibi duruyor.

Gurman'ın söylediğine göre şirketler Apple Haritalar içine reklamları 2026 yılından itibaren verebilecek. Burada reklamlar ücret karşılığında öne çıkartılacak.