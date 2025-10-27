Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 19:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Üçe katlanabilir yapıda olacak Galaxy Z TriFold ne zaman tanıtılacak?

Samsung'un üçe katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z TriFold modelinin bu hafta tanıtılması bekleniyor.

Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefon tarafında önemli çalışmalar yaparken, bir süredir üçe katlanabilir telefonunu geliştiriyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağına yönelik resmi bir açıklama gelmese de telefonun hazır olduğu ve bu hafta içinde tanıtılacağı iddia ediliyor.

SAMSUNG'UN ÜÇE KATLANABİLİR TELEFONU HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Samsung Galaxy Z TriFold olarak adlandırılacağı konuşulan telefonun 31 Ekim'de duyurulması bekleniyor.

Telefonun diğer katlanabilir yapıdaki telefonları gibi her ülkede satılması beklenmiyor. Z TriFold'un Huawei'in Mate XTs Ultimate modeline rakip olacağı konuşuluyor.

Telefonun 2 bin 800 dolardan başlayan bir fiyata sahip olacağı düşülüyor. Cihazın tüm ekranları açıkken tablet boyutlarına ulaşacağı iddia ediliyor. Söylenene göre telefonun dış kısmında yer alacak ekranların boyutu 6,5 inç olacak. 200 MP arka kameraya ek olarak toplamda üç kamera lensi yer alacak. Telefoto kamera ise 200 kata kadar dijital yakınlaştırma kapasitesine sahip olacak.

İlgili Konular: #Samsung #üçe katlanabilen telefon

