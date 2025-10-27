iPhone 17 satışları artıyor; A19 işlemci üretimi de artıyor

Apple'ın en son tanıttığı iPhone'larda kullanılan A19 işlemcisi üreticisi olan TSMC'nin işine yaradı. iPhone 17'ye olan ilginin artmasıyla işlemcinin üretimi de artırıldı.

TSMC'nin 3 nanometre üretim hattından çıkan A19 ve A19 Pro işlemcilerine artan talep, Apple'ın yaptığı ödemeyi de artırdı. United Daily News tarafından yapılan habere göre 2026 yılında akıllı telefonlar için üretilen çiplerin yaklaşık üçte biri TSCM'nin 3 nm ve 2 nm süreçlerinden çıkan ürünler olacak.

Şirket sadece Apple'a çip satmıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 gibi farklı akıllı telefonlarda kullanılan işlemcileri de TSMC üretiyor ve bu çipler 2 nm veya 3 nm süreçten geçiyor.

Apple'ın iPhone 18 serisinde kullanması beklenen A20 ve A20 Pro çipleri de TSMC'nin 2nm sürecinden çıkacak.