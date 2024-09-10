Apple etkinliğinde beklendiği halde tanıtılmayan cihazlar

Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:16

Güncelleme: 10.09.2024 - 18:16

Apple, yeni etkinliğinde iPhone 16'lar ve Apple Watch Series 10'u tanıttı. Bunların yanı sıra geçen yıllarda tanıtılan cihazlarına yeni renk ve modeller de tanıttı. Ancak bunlar arasında beklenen ürünler yoktu.

Beklenenler arasında AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3 ile yeni nesil Apple Watch SE, iPhone SE 4 modeli de bekleniyordu. Ancak bu cihazlar 9 Eylül'deki etkinlikte karşımıza çıkmadılar.

APPLE'IN TANITMADIĞI AMA 2025 YILINDA TANITILMASI BEKLENEN ÜRÜNLER

Şirket AirPods Pro için yeni özellikler duyururken, Apple Watch Ultra için gelecek yeni bir rengi de gösterdi. Apple Watch Ultra 3'ü tanıtmayan şirket, bunu ilerleyen etkinliklere ertelemiş olabilir.

Apple'ın çocuklar için plastikten yapılmış Watch SE üzerinde çalıştığı söyleniyordu etkinlikte duyurulması bekleniyordu. Bunun yanında iPhone SE 4 de bu etkinlikte beklenenler arasındaydı ancak her iki cihaz da tanıtılmadı.

Ekime kalanlar ise iPad mini 7 ve yeni M4'lü Mac'ler oldu.