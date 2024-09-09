Apple ters köşe yaptı! iPhone 15 ve iPhone 14 modellerine indirim

Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtmasının ardından iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine zam yapacağı beklentisi oluşmuştu. Ancak indirim geldi.

Apple ters köşe yaptı! iPhone 15 ve iPhone 14 modellerine indirim
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 22:23

Apple, yeni iPhone 16 modellerini tanıttı. En uygun fiyatlı iPhone 16'nın fiyatı 64 bin 999 TL olurken, en pahalı iPhone 16 Pro Max, 119 bin 999 TL olarak açıklandı. iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine ise beklenen olmadı ve fiyatlar 'minimum' da olsa düştü. 

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Bu kapsamda iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 58 bin 499 TL'den 56 bin 999 TL'ye düştü. iPhone 15 Plus'ın 128 GB versiyonu 66 bin 999 TL'den 64 bin 999 TL'ye düştü.

iPhone 14 128 GB versiyon 51 bin 499 TL'den 47 bin 999 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB versiyon 58 bin 499 TL'den 56 bin 999 TL'ye düştü.


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