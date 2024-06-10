Apple gelen eleştirileri yeni reklam filmiyle göğüsledi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:33

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:33

Apple eleştirilen çift dokunuş özelliğine yönelik esprili bir reklam filmi yayınladı. Özellik saat takılıyken iki kez baş parmak ve işaret parmağının kıstırma hareketi yaparak telefondan belirlenen işlemin yapılmasına odaklanıyor.

APPLE'IN YENİ REKLAM FİLMİ

Eleştiriler bu basit özelliğin önceki modellerde neden yer almadığına yönelik de olmuştu. Bunun yeni bir şey olmadığını savunan kullanıcılar erişilebilirlik tarafında bunun zaten sunulduğu aktarılmıştı. Kısaca, özellik Apple'ın beklediği gibi karşılanmadı.

Reklam filminde balıkçı, yakaladığı dev balıkla fotoğrafını çekmek için Apple Watch 9 ve Ultra 2 modellerinde yer alan çift dokunuş özelliğini kullanıyor. Bu sayede sadece Apple Watch'u kullanarak, telefonuna dokunmadan uzaktan fotoğrafını çekebiliyor.



Apple da özelliğin aslında nasıl da işe yarayabileceğini kısa bir reklam filmiyle aktardı: