Apple, iPhone'lara en az kaç yıl güncelleme vereceğini açıkladı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:25

Güncelleme: 09.06.2024 - 15:25

İngiltere'deki bu yasa yalnızca Apple'ı değil, diğer teknoloji şirketlerini de kapsıyor. Yine de Samsung ve Google gibi şirketler cihazlarına ne kadar süre güncelleme sunacağını zaten açık bir şekilde sunuyor. Apple ise özellikle iPhone'lara uzun yıllar verdiği güncellemeler ile biliniyor. Yine de bu yeni yasa sebebiyle resmi olarak bir tarih vermesi gerekiyordu.

APPLE, iPHONE'LAR İÇİN 5 YILLIK GÜNCELLEME GARANTİSİ VERİYOR

Apple da yasa gereği yeni iPhone kullanıcılarına en az 5 sene güvenlik güncellemesi sunacağını bildirdi. Ama bilindiği üzere 7 yıl dahi iPhone'larına güncelleme verdiği olmuştu. 2017 yılında tanıtılan iPhone 8 ve X, iOS 16 güvenlik güncellemeleri alıyor.

Samsung ve Google ise 7 senelik güvenlik güncellemesi sunacağını garanti etmişti.

Öte yandan bu güncelleme süresinin uzaması şirketlerin işine yarayacak zira pek çok kişi aldığı elektronik cihazın uzun yıllar güncelleme almasına önem veriyor.

En son tanıtılan iPhone 15'lerin tanımlanmış destek tarihi ise 2028 oluyor. Ancak elbette cihaz sonraki yıllarda da güncelleme alabilir.

Diğer bir yandan bu sadece iPhone'lar için geçerli bir süre değil aksine Mac'ler için de kapsayıcı durumda.