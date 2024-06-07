Apple Vision Pro'ya dair yeni keşif: Nefes takibi yapabiliyor mu?

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro kullanıcısının nefes alışverişini de takip ediyor olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 23:21
Apple Vision Pro'ya dair yeni keşif: Nefes takibi yapabiliyor mu?
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Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'ya yönelik yapılan yeni bir araştırmada uygulamalarının kodlarını incelerken nefes alışverişi düzenine dair bazı kodlar keşfedildi.

APPLE VISION PRO İÇİN YENİ ÖZELLİK BU OLABİLİR Mİ?

Apple'ın kullanıma açmadığı bu kodlar, Vision Pro'nun kullanıcısının nefes alışverişini ölçebildiğini düşündürüyor. Şirket resmen böyle bir özellik duyurmadı ancak yazılım süreçlerinde yer alması, ilerleyen dönemde karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor.

Bazı yorumlara göre WWDC 2024'te bu yenilik duyurulabilir ya da ilerleyen Vision Pro modellerine eklenecek sensörler ile bu kodların anlamlı hale gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü mevcut Vision Pro modelinde bu özelliği çalıştıracak bir sensör bulunmuyor.


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