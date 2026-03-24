Apple Haritalar'da reklam gösterilecek!

24.03.2026 18:51:00
Ücretsiz uygulamalar içinde reklam göstermeye başlayan şirketlere Apple da dahil oluyor. Şirket, kendi uygulamasında reklam göstermeye başlayacak.

Şirketler daha fazla kar elde etmek için uygulamalarını değiştiriyor. Özellikle ücretsiz olarak sunulan uygulamalarda reklam gösterme çalışmaları yapılıyor. Apple'ın da bir süredir App Store'dan sonra farklı uygulamalarında reklam göstermek için testler yaptığı bildiriliyordu. Yeni ortaya çıktığına göre bu yaz Apple Haritalar reklamlanacak.

REKLAMLAR HER YERİ SARIYOR

Apple, haritalar uygulamasındaki reklamları arama temelli sponsorlu içerikler şeklinde göstermeye hazırlanıyor. Bu noktada arama yapan kullanıcıların karşısına belirli sponsorlu içerikler gösterilecek.

Apple ile başlamayan bu hamle onunla da bitmeyecek. Zira daha önce benzer şekilde Google Haritalar ve Yelp gibi uygulamalarda da benzer şekilde adımlar görmüştük.

Bu kararın ilk aşaması iPhone'lardaki haritalar uygulamasında karşımıza çıkacak ancak ilerleyen dönemde diğer Apple cihazlarında da yer alacak.

