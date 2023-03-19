Apple haritalar yenilendi: Artık 3D hizmet verecek

Apple ve Google arasındaki mobil rekabet günden güne daha da kızışıyor. Google Haritalar'da bulunan 3D özelliği, artık Apple Maps'e de geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:51
Apple haritalar yenilendi: Artık 3D hizmet verecek
Abone Ol google-news

ABD'li teknoloji devi Apple, haritalar uygulamasında Google'ın gerisinde kalıyor. Bu durumu değiştirmek isteyen şirket, haritalar uygulamasını yeniledi.

Artık haritalar uygulamasının güncellenmiş versiyonunda; marinalar, yükseklik, binalar, ticaret bölgeleri, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve yol işaretleri daha detaylı yer alacak. 

AYRINTILI 3D ŞEHİR ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Apple 2021 yılında iOS 15 ile birlikte yeni bir özellik duyurmuştu. "Ayrıntılı Şehir Deneyimi" adlı özellik sayesinde, şehirlerdeki popüler yapılar 3 boyutlu olarak sunuluyordu. Apple son yaptığı açıklama ile birlikte, bu özelliği sunduğu şehirlerin sayısını artırdığını belirtti. 

TÜRKİYE LİSTEDE YOK!

Özelliğin getirildiği şehirler ise; Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sidney, Toronto, Vancouver ve Washington oldu.

Türkiye'den herhangi bir şehir ise, henüz listede yer almıyor. 


apple Apple Maps Apple Maps 3D google google maps

İlgili Haberler

Apple Watch'un 'ağrı tahmini' yapabildiği bulundu

Apple Watch'un 'ağrı tahmini' yapabildiği bulundu
Apple'ın VR başlığı ekip içinde bölünmeye neden oldu

Apple'ın VR başlığı ekip içinde bölünmeye neden oldu
Apple’ın ekran altı Face ID teknolojisi bu yıl gelmiyor!

Apple’ın ekran altı Face ID teknolojisi bu yıl gelmiyor!

En Çok Okunan Haberler