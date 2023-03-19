Apple haritalar yenilendi: Artık 3D hizmet verecek

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:51

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:51

ABD'li teknoloji devi Apple, haritalar uygulamasında Google'ın gerisinde kalıyor. Bu durumu değiştirmek isteyen şirket, haritalar uygulamasını yeniledi.

Artık haritalar uygulamasının güncellenmiş versiyonunda; marinalar, yükseklik, binalar, ticaret bölgeleri, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve yol işaretleri daha detaylı yer alacak.

AYRINTILI 3D ŞEHİR ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Apple 2021 yılında iOS 15 ile birlikte yeni bir özellik duyurmuştu. "Ayrıntılı Şehir Deneyimi" adlı özellik sayesinde, şehirlerdeki popüler yapılar 3 boyutlu olarak sunuluyordu. Apple son yaptığı açıklama ile birlikte, bu özelliği sunduğu şehirlerin sayısını artırdığını belirtti.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK!

Özelliğin getirildiği şehirler ise; Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sidney, Toronto, Vancouver ve Washington oldu.

Türkiye'den herhangi bir şehir ise, henüz listede yer almıyor.