Apple Watch'un 'ağrı tahmini' yapabildiği bulundu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 07:30

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 07:30

Sonuçlara göre Apple Watch ile Tabakalı Hücre Anemisi adındaki hastalığın sebep olacağı şiddetli ağrılar, yüzde 84 gibi yüksek doğruluk orani ile tahmin edilebiliyor.

Apple Watch’lar ile kalpteki ritim bozukluklarını keşfetmek, kandaki oksijen seviyesini ölçmek, aşırı terleme ve susuzluk gibi sorunları keşfetmek mümkün. Aslında pek çok akıllı saat ve bileklikte benzerleri bulunan bu teknolojiler için Apple Watch’lar referans niteliği taşıyor.

YENİ ÇALIŞMA APPLE WATCH'UN GENETİK BOZUKLUK SEBEBİYLE YAŞANAN AĞRIYI TESPİT ETTİĞİNİ ORTAYA ÇIKARTTI

Sonuçlar kesin teşhisler için kullanılamıyor, ancak bu saati takanlar, bazı hastalıklara dair izleri önceden keşfedebiliyorlar.

Webtekno'da yer alan haberde bir tür genetik bozukluk sebebiyle yaşanan ve sahip olanların ciddi ağrılar ile mücadele etmek zorunda kaldıkları “tabakalı hücre anemisi” adındaki hastalık için de Apple Watch’lar etkin şekilde kullanılabilir. Bu tespit, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ve biyoteknoloji şirketi Evidation Health tarafından yapılan ortak bir araştırma ile ortaya atıldı.

Çalışmada hastaların ağrı seviyelerini belirlemek için Apple Watch'ın kalp atış hızı, aktivite düzeyi ve uyku verileri kullanıldı. Apple Watch verileri, hastaların ağrı seviyelerini yüzde 84 doğrulukla tahmin edebildi. Araştırmacılar, bu verilerin Tabakalı hücre anemisi hastalarının ağrı tedavisi kişiselleştirilmiş çözümler üretilebileceğini söylüyorlar.

Ancak söz konusu “erken ağrı tespit özelliği” şimdilik Apple Watch’lar ya da WatchOS işletim sisteminin bir parçası olarak sunulmuyor, ayrıca bu yönde tasarlanan bir uygulama da henüz yayınlanmadı. Şu anda bu özellik sadece araştırmayı yürüten ekip tarafından, saatlerle toplanan verilerin analizi yoluyla kullanılabiliyor. Ancak Apple, söz konusu araştırmaların sonucunu kullanarak daha yüksek tahmin doğruluk oranına sahip sistemleri saatlerine kısa sürede entegre edebilir.

Söz konusu özelliğin verilerin analizi ile kullanıması, bu imkanın kısa süre içerisinde hem eski hem de yeni Apple Watch’larda kullanıma sunulabileceğini gösteriyor. Nitekim Apple’ın bu gelişme hakkında henüz herhangi bir açıklaması ya da güncelleme duyurusu yapmadığınu belirtelim. Kan ölçümü ve kalp ritmi takibi gibi diğer özelliklerde benzer araştırmalar sonucunda bu tarz kişisel giyilebilir teknolojik özelliklerin bir parçası haline getiriliyor.

Oraklı ya da tabakalı hücre anemisi hastalığı hakkında: