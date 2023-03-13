Apple'ın VR başlığı ekip içinde bölünmeye neden oldu

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:25

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 07:25

Tim Cook, 2023 Haziran’ında ürünün piyasaya sürülmesini isterken, tasarım ekibi ise buna karşı çıkıyor.

Apple'ın uzun zamandır söylentileri dolaşan VR başlığı yıllardır konuşuluyor ancak henüz piyasaya sürülmedi. Mevcut spekülasyonlar Apple'ın nihayet bu yazki WWDC'de başlığı piyasaya süreceği yönünde olsa da, şirket içindeki bazı kişiler daha uzun süre beklemenin gerektiğini söylüyor.

Webtekno'nun aktardığı gibi Financial Times'ın projeyle ilgili bir yazısında; kulaklık üzerinde çalışan eski bir mühendis, lansman için yapılan baskının "sevkiyat için de bir baskı" olmasına neden olduğu belirtiliyor.

AR GÖZLÜKLERİN ÇIKIŞINA KADAR BEKLENMESİ İSTENİYOR

Financial Times, Apple karma gerçeklik başlığının 2023 Haziran’ın da piyasaya sürme kararının şirket içinde bölünmeye yol açtığını belirtiyor.

Haberde Jeff Williams liderliğindeki operasyon ekibinin, cihaz hantal ve pahalı olsa bile teknolojik açıdan gelişmiş bir kulaklığı mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmek istediği belirtiliyor.

Tasarım ekibinin üyeleri ise aynı fikirde değil ve bir AR gözlük ürününün uygulanabilir hale gelmesini beklemenin doğru olduğunu savunuyor. İnce ve hafif AR gözlükleri fikri kulağa cazip gelse de, bugün teknolojik olarak pratik değil ve birkaç yıl daha öyle kalabilir.

Rapora göre Cook ve Williams pazarın durumunu kabul ediyor ve ilk nesil kulaklık pahalı ve tüketicilere sınırlı hitap edecek olsa bile mücadeleye şimdi girmenin mantıklı olduğuna inanıyor.