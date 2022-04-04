Apple uyardı: Üç MacBook modeli için destek sonlanıyor!

04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:03

Apple, eski ürünler listesine üç farklı MacBook’u daha ekliyor. 30 Nisan’da eski ürünler listesi, iki MacBook Air ve bir MacBook Pro ile güncellenecek.

İŞTE O MACBOOK MODELLERİ

PCMag’in bildirdiği üzere Apple, 2014’ün başlarında piyasaya sürülen 11 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modellerini eski ürünler listesine eklemeyi planlıyor. Eski ürünler listesine dahil edilecek MacBook’lar için donanım tamiratı ve batarya desteği sınırlı olacak.

Shift Delete'in haberine göre, Apple’ın eski ürünler listesine eklenen cihazlar, donanım onarımları için artık uygun olmayacakları anlamına geliyor. Son MacBook raporuna göre pil onarımlarının sadece belirli ülkelerde, sınırlı bir süre için mümkün olacağı ifade edildi.

Apple’ın eskidiğini söylediği MacBook’lar şu şekilde:

MacBook Air (11-inç, 2014)

MacBook Air (13-inç, 2014)

MacBook Pro (13-inç, 2014)

Teknoloji devi Apple, eski ürünler listesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

iPhone, iPad, iPod, Mac veya Apple TV ürünleri sahipleri, Apple’ın ürünü satış için en son dağıttığı tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca Apple hizmet sağlayıcılarından servis ve parça alabilir. Ancak Apple, teknolojik olarak eskimiş bazı ürünler için donanım hizmetini durdurur.