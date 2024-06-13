Apple ID artık Apple Account

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:14

Apple tüm cihazlarında tutarlı bir oturum açma süreci sunmak adına Apple ID'yi Apple Account olarak güncelledi. Apple'ın 10 Haziran'da tanıttığı yapay zeka sistemi Apple Intelligence ile pek çok özellik de sunulacak.

APPLE ID SÜRECİ KAPANIYOR; APPLE ACCOUNT AÇILIYOR

Bu yüzden Apple ID süreci de Apple Account olarak yeniden adlandırılıyor.

Şirket etkinlikte değil, bir blog yazısı ile süreci aktardı. Apple servislerinde ve cihazlarında tutarlı bir şekilde oturum açma deneyimi sunmak içni bu güncellemeye gidildiği belirtildi.

iOS 18'in sunulmasıyla iPhone'larda, ve iPad'ler ve MacBook'lar için sunulacak yeni güncellemeyle bu sürecin tamamlanması bekleniyor.