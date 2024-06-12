Apple Intelligence cihazları kötü hale getirebilir mi?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:12

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:12

Apple kısa bir süre önce WWDC24 kapsamında yeni Apple Intelligence sistemini tanıttı. Bütün Apple cihazlarına daha akıllı özellikler kazandıracağı vurgulanan bu sistemin, ilk etapta cihazları yavaşlatabileceği gibi kullanıcılara yanlış bilgi de sunabilir. Peki bu ne anlama geliyor?

APPLE'IN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ iPHONE'LARIN FONKSİYONLARINI DÜŞÜREBİLİR Mİ?

Bunun ilk etapta olması bekleniyorsa da zamanla bu yapay zeka özelliklerinin daha iyi hale gelmesi ve telefonların performansını artırması bekleniyor.

Çünkü, yapay zekanın sunacağı bu özellikler, ilk etapta yavaş olacak ve yanlış bilgi verme gibi bir durumu da söz konusu olacak. Hatta cihazların 'akıllı fonksiyonlarını' bile etkiyebileceği düşünülüyor. Bloomberg’den Jessica Karl’ın aktardığına göre bu yapay zeka özelliklerii ilk etapta kullanıcıların telefonlarını 'daha aptal' hale getirebilecek.

Yapay zekanın her ne kadar geliştiğini görsek de halen bazı konularda eksikleri var. Bu eksiklerin Apple'ın yapay zekasında da yer alması bekleniyor. Apple'ın aylar sonra sunması beklenen Apple Intelligence özelliklerinin, iPhone 15 Pro ve M1 çipli MacBook ve diğer cihazlar için gelse bile beta olacak gelmesi halen geliştirilmesi gereken kısımlar olacağını gösteriyor.