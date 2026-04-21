Apple'ın CEO'su değişiyor: John Ternus ile şirketi neler bekliyor?

21.04.2026 19:15:00
Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 15 yıldır Apple CEO'su olan Tim Cook planlı bir şekilde koltuğunu John Ternus'a devrediyor. Ternus, Cook'a göre Apple'a çok daha farklı bir bakış açısı sunabilir.

Apple, Üst Düzey Yöneticisi Tim Cook'un 1 Eylül 2026 itibarıyla şirketin yönetim kurulu başkanı olacağını, yerine de şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus'un geçeceğini duyurmuştu. Bunun ardından John Ternus'un şirkete katabileceği farklı vizyonlar konuşulmaya başlandı. 

John Ternus, Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor ve 2001'den beri Apple'da farklı görevlerde bulunduğu belirtiliyor. 

2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olan Ternus, 2021'de üst yönetim ekibine girdi ve şirkete ait birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynadı. CEO koltuğuna oturduğunda ise Apple'ın donanımsal tarafa odaklanabileceği söyleniyor. Çünkü Ternus'un donanım konusundaki uzmanlığı Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ama hayata geçiremediği robotik tarafını güçlendirebilir. 

Ternus'un üniversitede mekanik mühendisliği okuması ve bitirme projesi olarak felçli kişilerin beslenmesi için robotik bir kol tasarlaması şirketin vizyonuna robotik dokunuşu yapabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. 

Apple'ın bir süredir ev robotları ve akıllı sistemler üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde yeni CEO'nun da şirketin bu vizyonunu ileriye taşıyabileceği söylenebilir. 

İlgili Haberler

Kaspersky yeni araştırma sonuçlarını paylaştı
Kaspersky yeni araştırma sonuçlarını paylaştı Kaspersky'nin yeni araştırması raporuna göre, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 55'inden fazlası siber saldırılara karşı daha güçlü bir koruma sağlamak amacıyla iş ortakları ve tedarikçilerinin güvenliğine yatırım yapmaya istekli bulunuyor.
Akıllı telefonları 7 yılın üzerinde kullanmak için önemli adım
Akıllı telefonları 7 yılın üzerinde kullanmak için önemli adım Avrupa Birliği (AB), elektronik atığı azaltmak ve cihaz ömrünü uzatmak amacıyla 18 Şubat 2027'den itibaren satışa sunulacak yeni akıllı telefonlarda kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryayı zorunlu hale getirecek.
Araştırmaya göre 10 kişiden 8'i bahar temizliği yapıyor
Araştırmaya göre 10 kişiden 8'i bahar temizliği yapıyor VERSUNİ’nin Philips ile yaptığı 2026 Ev Trendleri araştırmasında Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin bahar temizliği yaptığı aktarıldı. Şirketten yapılan açıklamada, bahar temizliğinin yalnızca bir alışkanlık değil, kapsamlı bir ev içi ritüel olduğu belirtilerek bu süreç çoğu zaman bir günü aştığı ifade edildi.