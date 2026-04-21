Apple'ın CEO'su değişiyor: John Ternus ile şirketi neler bekliyor?

Apple, Üst Düzey Yöneticisi Tim Cook'un 1 Eylül 2026 itibarıyla şirketin yönetim kurulu başkanı olacağını, yerine de şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus'un geçeceğini duyurmuştu. Bunun ardından John Ternus'un şirkete katabileceği farklı vizyonlar konuşulmaya başlandı.

John Ternus, Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor ve 2001'den beri Apple'da farklı görevlerde bulunduğu belirtiliyor.

2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olan Ternus, 2021'de üst yönetim ekibine girdi ve şirkete ait birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynadı. CEO koltuğuna oturduğunda ise Apple'ın donanımsal tarafa odaklanabileceği söyleniyor. Çünkü Ternus'un donanım konusundaki uzmanlığı Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ama hayata geçiremediği robotik tarafını güçlendirebilir.

Ternus'un üniversitede mekanik mühendisliği okuması ve bitirme projesi olarak felçli kişilerin beslenmesi için robotik bir kol tasarlaması şirketin vizyonuna robotik dokunuşu yapabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Apple'ın bir süredir ev robotları ve akıllı sistemler üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde yeni CEO'nun da şirketin bu vizyonunu ileriye taşıyabileceği söylenebilir.