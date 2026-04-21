Araştırmaya göre 10 kişiden 8'i bahar temizliği yapıyor

Philips Home Report 2026 araştırmasına göre, 12 ülkede 9 bin 250 kişinin katılımıyla elde edilen verilerin ev yaşamına dair değişimi ve mevsimsel alışkanlıkları ayrıntılı şekilde ortaya koyduğu aktarıldı. Türkiye genelini temsil eden örneklem sonuçlarının ise bahar temizliğinin güçlü bir gelenek olarak varlığını sürdürdüğünü gösterdi. Araştırmaya göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin bahar temizliği yaptığı kaydedildi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 81'İ HER YIL BAHAR TEMİZLİĞİ YAPIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bahar temizliğinin Türkiye’de geniş kitleler tarafından benimsenen bir alışkanlık olduğu belirtildi. Katılımcıların yüzde 81’i her yıl bahar temizliği yaptığını belirtirken, yüzde 52’si bu rutini yılda birden fazla kez tekrarladığını ifade ediyor. Bu veriler, bahar temizliğinin dönemsel bir ihtiyaçtan öte, süreklilik kazanan bir ev içi rutin haline geldiğini ortaya koyuyor.

Bahar temizliği yalnızca yaygın değil, aynı zamanda zaman ve planlama gerektiren bir süreç olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 47’si bu süreç için tam bir gün ayırdığını belirtirken, yüzde 29’u temizlik süresinin iki gün veya daha uzun sürdüğünü ifade etti. Ortalama sürenin 1,5 gün olması, bahar temizliğinin ev içinde kapsamlı bir hazırlık ve uygulama gerektirdiğini gösteriyor.

Araştırma, bahar temizliği sırasında kullanıcıların yalnızca görünen alanlarla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 76’sı koltuk ve halı derin temizliği yaptığını belirtirken, yüzde 71’i dolap içlerini boşaltıp temizlediğini ifade ediyor. Cam ve perde temizliği yüzde 68 ile öne çıkarken, yüzde 64’lük bir kesim ulaşılması zor alanlara odaklandığını belirtiyor. Bu tablo, bahar temizliğinin “görünmeyeni de kapsayan” detaylı bir temizlik yaklaşımıyla ele alındığını gösteriyor.

Bahar temizliği yalnızca fiziksel bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda duygusal bir yenilenme aracı olarak da öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 67’si temizlik sonrasında kendini daha hafiflemiş hissettiğini belirtirken, yüzde 61’i bu sürecin yeni bir başlangıç hissi yarattığını ifade ediyor. Bu sonuçlar, temizlik alışkanlıklarının psikolojik iyi oluşla da doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma bulguları, temizlik alışkanlıklarının dönüşürken beklentilerin de değiştiğini gösteriyor. Katılımcıların önemli bir bölümü temizlik süreçlerini zaman alıcı ve fiziksel olarak zorlayıcı bulduğunu ifade ederken, beklenti daha hızlı temizlikten ziyade daha az eforla daha etkili sonuçlar elde etmek yönünde şekilleniyor.

Araştırma sonuçları, Türkiye’de bahar temizliğinin güçlü bir kültürel alışkanlık olarak devam ettiğini gösterirken, bu alışkanlığın nasıl deneyimlendiğinin değiştiğine işaret ediyor. Temizlik artık yalnızca bir görev olarak değil; daha pratik, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirilmesi beklenen bir yaşam rutini olarak yeniden tanımlanıyor.