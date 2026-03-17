Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'una yönelik yeni iddia

17.03.2026 20:19:00
Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook'u Pro ve Ultra modelleri dışında başka modellere taşıyıp taşımayacağı kesin değil.

Apple, farklı özelliklere sahip cihazlar geliştirmeye başladı. Uzun yıllardır konuşulan katlanabilir ekranlı ilk iPhone'un bu yıl gelmesi beklenirken, dokunmatik ekranlı MacBook modelleri de geliştiriliyor. Bu bağlamda Apple'ın MacBook tarafında her modele dokunmatik ekranı getireceği kesinleşmedi. 

Yani mevcutta dokunmatik ekran altyapısı yalnızca MacBook Pro ve MacBook Ultra modelleri için gelecek gibi duruyor. Diğer modeller için bu tasarımın gelmeyeceği düşünülüyor. Dokunmatik ekrana sahip modellerde OLED panelin kullanılması bekleniyor. 

Bu dokunmatik ekranlı modellerin gücünü Apple'ın M6 işlemcisinden alması ve Ultra takısına sahip modelin Pro serisinden daha üst seviye olacağı konuşuluyor.

