Rusya, Telegram ve Apple’a ceza verdi

Rusya, Telegram ve Apple’a ceza verdi

17.03.2026 20:07:00
Rusya, Telegram ve Apple’a ceza verdi

Rusya'da, Telegram ve Apple’a yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle toplam 38,5 milyon ruble (yaklaşık 474 bin dolar) ceza verildi.

Telegram ve Apple aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram’ın 35 milyon ruble, Apple’ın da 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram’ın yakında Rusya’da tümüyle engellenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler

Meta, Hollandalı bir şirketle 27 milyar dolarlık anlaşma yaptı
Meta, Hollandalı bir şirketle 27 milyar dolarlık anlaşma yaptı Amsterdam merkezli yapay zeka bulut şirketi Nebius Group, Meta ile yapay zeka altyapısı tedarik anlaşması yaptığını ve anlaşmanın değerinin yaklaşık 27 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Nvidia, 2027'ye kadar yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolar gelir bekliyor
Nvidia, 2027'ye kadar yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolar gelir bekliyor Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri Blackwell ve Rubin'den 2027 yılına kadar en az 1 trilyon dolarlık gelir öngördüğünü bildirdi.
Anthropic, kimyasal silah alanında uzman almayı planlıyor
Anthropic, kimyasal silah alanında uzman almayı planlıyor Yapay zeka firması Anthropic, yazılımlarının "felaket boyutunda" kullanımının önüne geçmek için "kimyasal silah ve yüksek etkili patlayıcı" alanında uzman istihdam etmeyi planlıyor.