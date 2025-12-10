Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı iPhone'u için milyonlarca OLED panel sipariş verildi

Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı iPhone'u için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni çıktığı kadarıyla Samsung'dan 22 milyon adet OLED ekran sipariş verildi. Burada spesifik olarak 11 milyon adet iç ekran, 11 milyon adet ise dış ekranın sipariş edildiği aktarılıyor.

iPhone Fold olarak adlandırılması beklenen ilk katlanabilir ekranlı iPhone'un 2 bin 400 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Katlanabilir ekranlı telefonlarda yaşanan iç ekrandaki katlanma izi sorununu Apple'ın çözeceği söyleniyor.

Telefonla ilgili ortaya atılan iddialara göre önde 24 Megapiksellik bir ekran altı kamera yer alacak. Telefonun tasarımı iPhone çizgisinden çok da şaşmayacak ve hem titanyum hem de alüminyum harmanlanarak kullanılacak.