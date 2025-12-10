YouTube videolarına birden fazla başlık eklemek mümkün olacak

YouTube artık üç farklı başlık eklemeye izin verecek. Bu sayede içerik üreticileri videolarının performans testlerini de yapmış olacak. Özellik Test & Compare olarak adlandırılıyor.

Burada kullanıcıların hangi başlıkları içeren videoların ne kadar izlendiği ya da etkileşim aldığının istatistikleri gösterilecek. Bu sayede içerik üreticileri de hangi videonun başlıklarının tuttuğunu hangilerinin ise tutmadığını anlamış olacak.

Bu sayede içerik üreticiler hangi başlıklardaki videoların izlendiğini tahmini olarak değil, direkt istatistik olarak görmüş olacak.