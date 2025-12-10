Cumhuriyet Gazetesi Logo
YouTube videolarına birden fazla başlık eklemek mümkün olacak

YouTube videolarına birden fazla başlık eklemek mümkün olacak

10.12.2025 21:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YouTube videolarına birden fazla başlık eklemek mümkün olacak

YouTube, içerik üreticilerinin farklı başlıkları deneyip içeriklerinin tutup tutmadığını test etmelerini sağlayacak.

YouTube artık üç farklı başlık eklemeye izin verecek. Bu sayede içerik üreticileri videolarının performans testlerini de yapmış olacak. Özellik Test & Compare olarak adlandırılıyor. 

Burada kullanıcıların hangi başlıkları içeren videoların ne kadar izlendiği ya da etkileşim aldığının istatistikleri gösterilecek. Bu sayede içerik üreticileri de hangi videonun başlıklarının tuttuğunu hangilerinin ise tutmadığını anlamış olacak. 

Image

Bu sayede içerik üreticiler hangi başlıklardaki videoların izlendiğini tahmini olarak değil, direkt istatistik olarak görmüş olacak.

İlgili Konular: #video #youtube #YouTube videoları

İlgili Haberler

Instagram, Reels odağında yeni algoritma sistemini sunuyor
Instagram, Reels odağında yeni algoritma sistemini sunuyor Instagram'ın popüler kısımlarından biri olan Reels için yeni algoritma özelleştirme sistemi sunuluyor.
Google, akıllı gözlüklerden vazgeçmedi
Google, akıllı gözlüklerden vazgeçmedi Google'ın yıllar önce üretimden kaldırdığı akıllı gözlükleri Gemini ile tekrar hayatımıza giriyor.
Süper kütleli karadelikte benzeri görülmemiş bir patlama keşfedildi
Süper kütleli karadelikte benzeri görülmemiş bir patlama keşfedildi 30 milyon Güneş büyüklüğünde süper kütleli bir karadelikte benzeri görülmemiş bir patlama gözlemlendi.